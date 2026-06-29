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Австрия хочет переманить создателей ИИ Claude в Европу из-за запретов США

Государственный секретарь Австрии по цифровизации Александр Проэль в письме комиссару ЕС по технологиям Хенне Вирккунен предложил «совместно изучить» возможность стратегического размещения и участия американской компании Anthropic в Европейском союзе. По его словам, такой шаг необходим, чтобы Европа была не отрезана от ключевых инноваций, сообщает Bloomberg.

Государственный секретарь Австрии по цифровизации Александр Проэль в письме комиссару ЕС по технологиям Хенне Вирккунен предложил «совместно изучить» возможность стратегического размещения и участия американской компании Anthropic в Европейском союзе. По его словам, такой шаг необходим, чтобы Европа была не отрезана от ключевых инноваций, сообщает Bloomberg.

Господин Проэль не уточнил, как именно может быть реализована эта инициатива, и признал, что она вызовет сомнения в своей осуществимости. «Вопрос заключается в том, готовы ли мы, европейцы, стать архитекторами нашего технологического будущего, или же мы хотим оставаться лишь администраторами решений, принимаемых в других местах», — добавил он.

Предложение Австрии стало ответом на недавние меры США по экспортному контролю. Ранее в этом месяце администрация Дональда Трампа ограничила доступ иностранных граждан к новейшим и наиболее продвинутым моделям искусственного интеллекта от Anthropic. Директива Министерства торговли США, изданная в июне, требует от компании заблокировать доступ к этим моделям для зарубежных пользователей.

Как сообщалось ранее, в начале июня Европейская комиссия приняла пакет мер, направленный на снижение зависимости от иностранных поставщиков технологий и поддержку европейских альтернатив. Ведется работа по замене в госструктрах Google французской системой Qwant в качестве поисковой системы, а также замены спутникового сервиса Starlink на европейский аналог IRIS.

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