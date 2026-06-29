Австрия хочет переманить создателей ИИ Claude в Европу из-за запретов США

Господин Проэль не уточнил, как именно может быть реализована эта инициатива, и признал, что она вызовет сомнения в своей осуществимости. «Вопрос заключается в том, готовы ли мы, европейцы, стать архитекторами нашего технологического будущего, или же мы хотим оставаться лишь администраторами решений, принимаемых в других местах», — добавил он.