Учительница может оказаться за решеткой на 200 лет: ее поступок противоречит всем нормам морали

Учительнице из Нью-Джерси Эшли Фислер предъявлены обвинения в совращении и изнасиловании 13-летнего ученика. Ее поступок противоречит всем нормам морали, она на протяжении года насиловала подростка и снимала с ним порно. Об этом сообщает New York Post.
Фислер арестовали в марте. Бывший ученик сообщил, что она начала совращать его в 2020 году, когда ему было 12 лет. С 2021 по 2022 год женщина неоднократно насиловала подростка в школе и своей машине. Фислер предъявили шесть обвинений: изнасилование несовершеннолетнего, жестокое обращение с детьми и должностные преступления.
24 июня Фислер обвинили в изготовлении и хранении порно с участием жертвы. Ей грозит до 200 лет тюрьмы. Следователям попала переписка учительницы и подростка. Мальчик говорит в сообщениях, что преподаватель «сломила его волю». Эти слова подтверждают версию следствия, что имело место быть именно изнасилование. Однако адвокаты фигурантки дела говорят, что они вырваны из контекста.
Ранее KP.RU рассказал похожую историю. В ней учительница не только совратила школьника, но и заставила убить своего мужа.