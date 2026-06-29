Учительница может оказаться за решеткой на 200 лет: ее поступок противоречит всем нормам морали

Фислер арестовали в марте. Бывший ученик сообщил, что она начала совращать его в 2020 году, когда ему было 12 лет. С 2021 по 2022 год женщина неоднократно насиловала подростка в школе и своей машине. Фислер предъявили шесть обвинений: изнасилование несовершеннолетнего, жестокое обращение с детьми и должностные преступления.