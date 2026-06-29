На трассах Башкирии 29 июня проходят массовые проверки водителей

Мероприятия проводятся экипажами отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД по РБ. Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, нарушение правил перевозки детей.