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На трассах Башкирии 29 июня проходят массовые проверки водителей

Об этом сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов.

Источник: ГИБДД по РБ

Сегодня в утренние часы проходят массовые проверки водителей, сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов.

Рейды выставлены на следующих участках автодорог:

на 1475-м км М-5 «Урал»,

на 103-м км Уфа-Янаул,

на 6-м км Р-240,

на 1230-м км Москва-Казань,

на 204-м км Уфа-Белорецк.

Мероприятия проводятся экипажами отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД по РБ. Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, нарушение правил перевозки детей.