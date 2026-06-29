На трассах Башкирии 29 июня проходят массовые проверки водителей

Сегодня в утренние часы проходят массовые проверки водителей, сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов.
Рейды выставлены на следующих участках автодорог:
на 1475-м км М-5 «Урал»,
на 103-м км Уфа-Янаул,
на 6-м км Р-240,
на 1230-м км Москва-Казань,
на 204-м км Уфа-Белорецк.
Мероприятия проводятся экипажами отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД по РБ. Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, нарушение правил перевозки детей.