Краевые власти: льготная авиадоставка помогла снизить цены на продукты в Охотске

Начиная с апреля этого года, самолетами в самый северный округ региона было доставлено 35,6 тонн социально значимых товаров, среди которых — свежие продукты, детское питание, товары первой необходимости и лекарства. И благодаря подписанному трехстороннему соглашению удалось снизить цену таких авиаперевозок. Так, если раньше стоимость доставки грузов в Охотский округ составляла от 600 до 650 рублей за кг, то сейчас она снизилась до 200 рублей за один килограмм. В среднем за один рейс удается доставить до 400 кг груза, а в месяц на север региона таким образом попадает от 12 до 15 тонн важных товаров. По информации краевого Минтранса, такое снижение стоимости перевозок позволило сделать цены на продукты питания в Охотском округе более доступными: кефир весом 0,5 литра подешевел с 400 до 112−115 рублей, а стоимость десятка яиц снизилась с 500 до 130−140 рублей. Теперь краевые власти рассматривают возможность применить такую же льготную авиадоставку и для Аяно-Майского округа.