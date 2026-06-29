Эксперт Домахин рассказал, как предотвратить взрыв пауэрбанка при нагреве

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Если пауэрбанк начинает нагреваться и вздуваться, нужно незамедлительно прекратить его использование. После этого устройство стоит накрыть кастрюлей или завернуть в фольгу, чтобы безопасно утилизировать, сообщил ТАСС доцент кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Евгений Домахин.
«Если это пауэрбанк, нужно незамедлительно прекратить его использование или зарядку, при возможности поместить в прохладное место, накрыть кастрюлей или завернуть в фольгу, или в другой невоспламеняющийся материал. После его остывания аккумулятор нужно утилизировать», — сказал собеседник агентства.
По словам эксперта, одной из причин выхода устройства из строя может быть использование неоригинальных, а часто несертифицированных зарядных устройств и кабелей. Такие приборы могут содержать в своем составе комплектующие низкого качества. В таком случае возможны либо деградация батареи из-за некачественного процесса зарядки — это происходит не сразу, либо замыкания в кабеле или зарядном устройстве с возможным выходом из строя гаджета. Домахин отметил, что если нагревающееся устройство — это смартфон, нужно перевести его в режим экономии энергии, перенести все свои данные и после этого обратиться в сервисный центр для замены батареи.
Специалист НГТУ напомнил, что с 27 марта 2026 года вступили в силу новые правила провоза пауэрбанков. Теперь провозить пауэрбанки можно только в ручной клади, сдача в багаж строго запрещена. Пользоваться пауэрбанком во время полета также запрещено. «Если пауэрбанк содержит следы повреждений, то его могут не разрешить к провозу. Хранить пауэрбанк лучше в отдельном чехле, который предотвращает риск его механических повреждений и короткого замыкания выводов пауэрбанка любыми металлическими предметами», — добавил эксперт.