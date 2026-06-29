Эксперт Домахин рассказал, как предотвратить взрыв пауэрбанка при нагреве

По словам эксперта, одной из причин выхода устройства из строя может быть использование неоригинальных, а часто несертифицированных зарядных устройств и кабелей. Такие приборы могут содержать в своем составе комплектующие низкого качества. В таком случае возможны либо деградация батареи из-за некачественного процесса зарядки — это происходит не сразу, либо замыкания в кабеле или зарядном устройстве с возможным выходом из строя гаджета. Домахин отметил, что если нагревающееся устройство — это смартфон, нужно перевести его в режим экономии энергии, перенести все свои данные и после этого обратиться в сервисный центр для замены батареи.