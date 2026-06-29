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В Британии досрочно начнут освобождать опасных преступников: объяснение властей обескуражило

DМ: тысячам британцев сообщили о досрочном освобождении преступников по их делам.

Источник: Комсомольская правда

Британский Минюст уже выслал более семи тысяч уведомлений жертвам преступлений о том, что осужденных по их делам преступников вскоре досрочно выпустят на свободу. Причина этого решения — переполненные тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Первую волну преступников начнут освобождать уже со 2 сентября. В нее попадут те, кто был осужден менее полутора лет назад. А с июня 2027 года на свободу выйдут более опасные нарушители закона, срок заключения которых превышает 12 лет.

Досрочное освобождение, уточняют журналисты, проводится в рамках так называемого «мягкого правосудия». Его цель — освободить место в тюрьмах.

Напомним, в прошлом году в Британии для снижения нагрузки на тюрьмы досрочно освободили около 26,5 тысяч заключенных. Программу по досрочному освобождению министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд представила в сентябре 2024 года. В результате до конца марта этого года из тюрем отпустили 26 456 человек.

До этого в Британии власти по ошибке освободили из тюрем сразу 37 заключенных. Все произошло в рамках программы досрочного освобождения заключенных. Она была разработана премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время ее исполнения произошла системная ошибка.

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