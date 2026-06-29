Специалист Санина: Россияне могут перестать выполнять работу в ряде случаев

Россияне могут отказаться от работы или временно приостановить ее по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. В них входят: работа не по договору, угроза жизни и здоровью, задержка зарплаты на срок более 15 дней, изменение условий без согласия, незаконные задания и дискриминация. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
Она отметила, что при подготовке письменного уведомления нужно описать причину прекращения работы.
— Например: «В связи с задержкой выплаты зарплаты свыше 15 дней приостанавливаю работу до погашения задолженности», — объяснила эксперт.
Санина добавила, что в тексте уведомления должны быть указаны даты начала приостановки работы, возникновения задолженности, ее сумма, количество дней просрочки, подпись и должность работника, передает RT.
Недавнее исследование показало, что использование сокращения «спс» вместо полного «спасибо» свидетельствует о повышении риска увольнения сотрудника в ближайшие шесть месяцев в среднем на 15,7 процента. При этом такая тенденция не связана с должностью, возрастом, стажем и даже отраслью, в которой работает человек.