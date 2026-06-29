Специалист Санина: Россияне могут перестать выполнять работу в ряде случаев

Россияне могут отказаться от работы или временно приостановить ее по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. В них входят: работа не по договору, угроза жизни и здоровью, задержка зарплаты на срок более 15 дней, изменение условий без согласия, незаконные задания и дискриминация. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.