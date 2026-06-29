Хабаровчан ждут на премьере музыкального шоу «Классика рока 4.0: На стыке веков!»

Напомним, недавно в Хабаровске прошла волна бесплатных концертов от Дальневосточного симфонического оркестра. С 20 по 28 июня музыканты исполняли произведения из мирового классического репертуара. В программу вошли полонезы, венгерские танцы, фрагменты из балетов Чайковского и другие всем известные композиции.