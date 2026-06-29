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Хабаровчан ждут на премьере музыкального шоу «Классика рока 4.0: На стыке веков!»

Услышать великие хиты можно 4, 5 и 7 июля 2026 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровская краевая филармония приглашает жителей и гостей региональной столицы на масштабное музыкальное шоу «Классика рока 4.0: На стыке веков!». Премьера обновленного проекта запланирована на 4 июля 2026 года. Также мероприятие пройдет 5 и 7 июля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На сцене хабаровской филармонии под руководством художественного руководителя и главного дирижера Антона Шниткина, а также дирижера Руслана Антипинского выступит Дальневосточный академический симфонический оркестр.

Помимо этого, в программе примут участие государственный концертный ансамбль «Дальний Восток» и ансамбль «Боевое братство».

Среди музыкальных композиций гости услышат хиты таких групп, как AC/DC, Queen, Kiss, Linkin Park, Kansas, The Cranberries, Evanescence, Pink, System of a Down и многих других.

Напомним, недавно в Хабаровске прошла волна бесплатных концертов от Дальневосточного симфонического оркестра. С 20 по 28 июня музыканты исполняли произведения из мирового классического репертуара. В программу вошли полонезы, венгерские танцы, фрагменты из балетов Чайковского и другие всем известные композиции.