Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 29 июня

Отключения света в Ростове на 29 июня затронут тысячи жителей города. Об этом предупредили в «Донэнерго». Выяснили адреса, куда не будет подаваться ресурс.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Пушкинская, 134/68, 138, 162/163, 169, 173;
— улица Максима Горького, 166−168, 174, 173;
— переулок Университетский, 115;
— улица Подтелкова, 1/76, 2−18;
— улица Нансена, 78−96;
— улица Крайсовпрофовская;
— переулок Винницкий;
— переулок Сибирский;
— переулок Ушакова;
— улица Нансена, 2−80;
— переулок Долевой, 2−42 и 1−15;
— улица Павленко, 2−32 и 1−33;
— переулок Коломенский, 2−10 и 1−9;
— улица Федора Зявкина, 2−40 и 1−33;
— переулок Несветайский, 2−10 и 1−13;
— улица 8 Марта, 2−24 и 1−25;
— улица Пирамидная, 53−79 и 48−72;
— улица Смотровая, 39−57 и 34−48;
— улица Курганная, 61−115 и 62−86;
— переулок Проектируемый, 1−7;
— переулок Устойчивый, 2−8 и 1−13;
— улица Подтелкова, 1−21 и 2−16;
— переулок Джамбульский, 2−18 и 1−15;
— переулок Грушевский, 2−10 и 1−11;
— улица Окраинная, 1−13 и 2−12;
— улица Пермская, 42−46, 41, 45;
— переулок Бурятский, 2−10 и 1−15;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица Российская, 5−23;
— улица Хасанская, 1−35 и 2−24;
— улица Монгольская, 1−21 и 2−18;
— улица Белорусская, 37−61 и 2−80;
— улица Киргизская, 31−37 и 38−48;
— переулок Хибинский, 65−91 и 66−90;
— переулок Кубанский, 69−115 и 68−108;
— переулок Манычский, 33−91 и 36−92;
— переулок Сальский, 33−101 и 44−82;
— переулок Медведецкий, 47−71 и 48−66;
— переулок Хоперский, 39−41 и 44−48;
— переулок Донецкий, 39−69 и 66−96;
— переулок Игарский, 63−83 и 66−84;
— переулок Днепровский, 63−79 и 64−78;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111.
— улица Нансена, 2−80;
— переулок Долевой, 2−42 и 1−15;
— улица Павленко, 2−32 и 1−33;
— переулок Коломенский, 2−10 и 1−9;
— улица Фёдора Зявкина, 2−40 и 1−33;
— переулок Несветайский, 2−10 и 1−13;
— улица 8 Марта, 2−24 и 1−25;
— улица Пирамидная, 53−79 и 48−72;
— улица Смотровая, 39−57 и 34−48;
— улица Курганная, 61−115 и 62−86;
— переулок Проектируемый, 1−7;
— переулок Устойчивый, 2−8 и 1−13;
— улица Подтелкова, 1−21 и 2−16;
— переулок Джамбульский, 2−18 и 1−15;
— переулок Грушевский, 2−10 и 1−11;
— улица Окраинная, 1−13 и 2−12;
— улица Пермская, 42−46, 41, 45;
— переулок Бурятский, 2−10 и 1−15.
С 6:00 до 18:00 свет отключат в домах:
— улица Кумженская, 1−71 и 2−74;
— улица Береговая, 2, 2А, 2В;
— улица 2-я Причальная, 20;
— улица 4-я Причальная, 8−18 и 3−9;
— улица 5-я Причальная, 11, 34;
— садоводческое товарищество «Рыбник»;
— садоводческое товарищество «Кумженское»;
— общество с ограниченной ответственностью «им. Мирошниченко»;
— садоводческое некоммерческое товарищество «Донстрой».
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