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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 29 июня

Энергетики назвали адреса, где в Ростове в понедельник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 29 июня затронут тысячи жителей города. Об этом предупредили в «Донэнерго». Выяснили адреса, куда не будет подаваться ресурс.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Пушкинская, 134/68, 138, 162/163, 169, 173;

— улица Максима Горького, 166−168, 174, 173;

— переулок Университетский, 115;

— улица Подтелкова, 1/76, 2−18;

— улица Нансена, 78−96;

— улица Крайсовпрофовская;

— переулок Винницкий;

— переулок Сибирский;

— переулок Ушакова;

— улица Нансена, 2−80;

— переулок Долевой, 2−42 и 1−15;

— улица Павленко, 2−32 и 1−33;

— переулок Коломенский, 2−10 и 1−9;

— улица Федора Зявкина, 2−40 и 1−33;

— переулок Несветайский, 2−10 и 1−13;

— улица 8 Марта, 2−24 и 1−25;

— улица Пирамидная, 53−79 и 48−72;

— улица Смотровая, 39−57 и 34−48;

— улица Курганная, 61−115 и 62−86;

— переулок Проектируемый, 1−7;

— переулок Устойчивый, 2−8 и 1−13;

— улица Подтелкова, 1−21 и 2−16;

— переулок Джамбульский, 2−18 и 1−15;

— переулок Грушевский, 2−10 и 1−11;

— улица Окраинная, 1−13 и 2−12;

— улица Пермская, 42−46, 41, 45;

— переулок Бурятский, 2−10 и 1−15;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица Российская, 5−23;

— улица Хасанская, 1−35 и 2−24;

— улица Монгольская, 1−21 и 2−18;

— улица Белорусская, 37−61 и 2−80;

— улица Киргизская, 31−37 и 38−48;

— переулок Хибинский, 65−91 и 66−90;

— переулок Кубанский, 69−115 и 68−108;

— переулок Манычский, 33−91 и 36−92;

— переулок Сальский, 33−101 и 44−82;

— переулок Медведецкий, 47−71 и 48−66;

— переулок Хоперский, 39−41 и 44−48;

— переулок Донецкий, 39−69 и 66−96;

— переулок Игарский, 63−83 и 66−84;

— переулок Днепровский, 63−79 и 64−78;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111.

— улица Нансена, 2−80;

— переулок Долевой, 2−42 и 1−15;

— улица Павленко, 2−32 и 1−33;

— переулок Коломенский, 2−10 и 1−9;

— улица Фёдора Зявкина, 2−40 и 1−33;

— переулок Несветайский, 2−10 и 1−13;

— улица 8 Марта, 2−24 и 1−25;

— улица Пирамидная, 53−79 и 48−72;

— улица Смотровая, 39−57 и 34−48;

— улица Курганная, 61−115 и 62−86;

— переулок Проектируемый, 1−7;

— переулок Устойчивый, 2−8 и 1−13;

— улица Подтелкова, 1−21 и 2−16;

— переулок Джамбульский, 2−18 и 1−15;

— переулок Грушевский, 2−10 и 1−11;

— улица Окраинная, 1−13 и 2−12;

— улица Пермская, 42−46, 41, 45;

— переулок Бурятский, 2−10 и 1−15.

С 6:00 до 18:00 свет отключат в домах:

— улица Кумженская, 1−71 и 2−74;

— улица Береговая, 2, 2А, 2В;

— улица 2-я Причальная, 20;

— улица 4-я Причальная, 8−18 и 3−9;

— улица 5-я Причальная, 11, 34;

— садоводческое товарищество «Рыбник»;

— садоводческое товарищество «Кумженское»;

— общество с ограниченной ответственностью «им. Мирошниченко»;

— садоводческое некоммерческое товарищество «Донстрой».

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