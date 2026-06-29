«Белоруснефть» сказала, что происходит с бензином в Беларуси и есть ли ажиотаж

Начальник управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции центрального аппарата «Беларуснефть» Валерий Атрощенко в эфире телеканала СТВ сказал, что происходит с бензином в Беларуси и есть ли ажиотаж.
— С топливом достаточно все обеспечивается ритмично. Топлива на заправочных станциях и на складах хранения в достаточном количестве, — подчеркнул Атрощенко.
По его словам, все заявки от нефтеперерабатывающих заводов выполняются согласно графику. Топлива на заправках, складах хранения нефтепродуктов в достаточном количестве.
Валерий Атрощенко прокомментировал рост потребления топлива на АЗС, связав это с обычным сезонным спросом. В стране к подобному готовы. На заправках, где возрастает объем потребления, своевременно завозится топливо для бесперебойного обеспечения.
На белорусские АЗС, добавил начальник управления, приезжают заправлять автомобили и иностранцы-соседи. Для них нет никаких ограничений, никаких лимитов на приграничных заправочных станциях или других объектах:
— Сегодня топливо в свободном доступе в необходимом количестве. Возникает спрос на некоторые виды нефтепродуктов. Но этот спрос контролируемый и на заправочных станциях достаточное количество топлива, чтобы обеспечить данный спрос. Ажиотажного спроса нет. Это связано с сезоном.
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