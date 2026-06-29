«Белоруснефть» сказала, что происходит с бензином в Беларуси и есть ли ажиотаж

— Сегодня топливо в свободном доступе в необходимом количестве. Возникает спрос на некоторые виды нефтепродуктов. Но этот спрос контролируемый и на заправочных станциях достаточное количество топлива, чтобы обеспечить данный спрос. Ажиотажного спроса нет. Это связано с сезоном.