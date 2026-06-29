В Хабаровске студентка перевела 132 тысячи после звонка о «госизмене»

По данным правоохранителей, схема началась с сообщения в мессенджере: якобы бывшая учительница предупредила девушку о «проверке» одного из учеников и возможной утечке персональных данных. В переписке утверждалось, что к ситуации якобы подключены спецслужбы и что с потерпевшей свяжутся для уточнения информации.