В Хабаровске студентка перевела 132 тысячи после звонка о «госизмене»

В Хабаровске 20-летняя студентка третьего курса обратилась в полицию после того, как стала жертвой телефонных мошенников, — сообщает hab.aif.ru.
По данным правоохранителей, схема началась с сообщения в мессенджере: якобы бывшая учительница предупредила девушку о «проверке» одного из учеников и возможной утечке персональных данных. В переписке утверждалось, что к ситуации якобы подключены спецслужбы и что с потерпевшей свяжутся для уточнения информации.
Позже с девушкой действительно связались неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур. Ей сообщили, что по её персональным данным якобы проводятся переводы за рубеж, и пригрозили уголовной ответственностью по статье о госизмене, если она «не подтвердит законность средств».
Под предлогом «декларирования» денег для проверки злоумышленники убедили студентку перевести личные сбережения на указанные реквизиты. В результате она лишилась 132 тысяч рублей.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, прокомментировал врио начальника УМВД России по г. Хабаровску Артём Поляков.
Подобные схемы строятся на психологическом давлении и имитации работы государственных структур. Злоумышленники сознательно используют темы «спецслужб» и «госизмены», чтобы вывести человека из равновесия и заставить действовать быстро, не проверяя информацию. В реальности ни один государственный орган не требует переводить деньги для «проверки» или «декларирования».
Полиция призывает граждан сохранять спокойствие и не совершать финансовых операций по указаниям неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками ведомств.