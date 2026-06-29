Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимцев предупредили о плановых отключениях горячей и холодной воды

Уфимцев предупредили о плановых отключениях горячей и холодной воды.

Источник: Башинформ

В Уфе почти на сутки без воды останутся жители улиц Пугачева и Бельская, предупредили на предприятии «Уфаводоканал».

«С 10 часов 29 июня до 9 часов 30 июня 2026 года отключается водопроводная линия Д — 300 мм по ул. Пугачева-Бельская. В связи с чем будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей: ufavodokanal.ru/abonentam/grafik-planovykh-otklyucheniy/. Подвоз воды будет организован по ул. Пугачева-Бельская», — говорится в сообщении «Уфаводоканала».

Ранее в Кузнецовском затоне в Уфе также почти на сутки планово отключали горячую и холодную воду для проведения дорожных работ, сообщал «Башинформ».