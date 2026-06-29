Уфимцев предупредили о плановых отключениях горячей и холодной воды.

«С 10 часов 29 июня до 9 часов 30 июня 2026 года отключается водопроводная линия Д — 300 мм по ул. Пугачева-Бельская. В связи с чем будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей: ufavodokanal.ru/abonentam/grafik-planovykh-otklyucheniy/. Подвоз воды будет организован по ул. Пугачева-Бельская», — говорится в сообщении «Уфаводоканала».