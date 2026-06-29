Золото и бронзу завоевали команды Нанайского района на чемпионате края по пляжному волейболу

В Хабаровском крае прошел чемпионат по пляжному волейболу с участием 12 мужских и 12 женских команд. Девушки — Ксения Кудрявцева и Ева Нефёдова — уверенно прошли весь турнир и заняли первое место. Парни — Александр Власенко и Пётр Миненко — дошли до полуфинала и взяли бронзу.