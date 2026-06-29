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Пермяки застряли в пробке на ДКЖ утром 29 июня

Жители краевой столицы жалуются, что опаздывают на работу.

Утренние пробки сковали движение в районе ДКЖ в Перми, сообщают читатеои perm.aif.ru.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор образовался от поворота на улицу Фридриха Энгельса до площади Гайдара.

«Утро как всегда начинается с любимого вида на ДКЖ и опоздания на работу», — прокомментировала ситуацию пермячка.

Помимо этого, серьёзные сложности у водителей возникли на улице Попова в районе автовокзала, на Комсомольском проспекте, а также на Ленина у ЦУМа. Общий уровень пробок в городе оценивается в 4 балла.

Напомним, мужчина погиб в страшном ДТП на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь.