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В Хабаровске выберут «Лучший двор»

Между победителями в пяти номинациях распределят призовой фонд.

Источник: AmurMedia

Традиционный смотр-конкурс «Лучший двор» стартует в Хабаровске 1 июля. Главная цель состязания состоит в том, чтобы горожане активнее участвовали в преображении своих дворов и домов, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

«Городской смотр-конкурс “Лучший двор” проводится ежегодно администрацией города Хабаровска с целью привлечения населения к улучшению городской среды, распространения положительного опыта в управлении многоквартирными домами и повышения комфорта проживания. К участию приглашаются собственники и наниматели помещений, советы многоквартирных домов, а также председатели и члены правлений ТСЖ и ЖСК», — говорится в сообщении.

Смотр-конкурс проводится по пяти номинациям:

— «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (до 80 квартир включительно)».

— «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (более 80 квартир)».

— «Лучший двор ТСЖ (ЖСК)».

— «Лучшая цветочная клумба (цветник) во дворе многоквартирного дома».

— «Лучший многоквартирный дом (дом образцового содержания)».

Для участия необходимо подать заявку с 1 июля по 23 июля в отделы по жилищно-коммунальному хозяйству комитетов администрации города Хабаровска по управлению районами.

Победителей конкурса наградят дипломами и денежной премией.