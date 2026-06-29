В Хабаровске выберут «Лучший двор»

«Городской смотр-конкурс “Лучший двор” проводится ежегодно администрацией города Хабаровска с целью привлечения населения к улучшению городской среды, распространения положительного опыта в управлении многоквартирными домами и повышения комфорта проживания. К участию приглашаются собственники и наниматели помещений, советы многоквартирных домов, а также председатели и члены правлений ТСЖ и ЖСК», — говорится в сообщении.