В Хабаровске выберут «Лучший двор»

Традиционный смотр-конкурс «Лучший двор» стартует в Хабаровске 1 июля. Главная цель состязания состоит в том, чтобы горожане активнее участвовали в преображении своих дворов и домов, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«Городской смотр-конкурс “Лучший двор” проводится ежегодно администрацией города Хабаровска с целью привлечения населения к улучшению городской среды, распространения положительного опыта в управлении многоквартирными домами и повышения комфорта проживания. К участию приглашаются собственники и наниматели помещений, советы многоквартирных домов, а также председатели и члены правлений ТСЖ и ЖСК», — говорится в сообщении.
Смотр-конкурс проводится по пяти номинациям:
— «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (до 80 квартир включительно)».
— «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (более 80 квартир)».
— «Лучший двор ТСЖ (ЖСК)».
— «Лучшая цветочная клумба (цветник) во дворе многоквартирного дома».
— «Лучший многоквартирный дом (дом образцового содержания)».
Для участия необходимо подать заявку с 1 июля по 23 июля в отделы по жилищно-коммунальному хозяйству комитетов администрации города Хабаровска по управлению районами.
Победителей конкурса наградят дипломами и денежной премией.