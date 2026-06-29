Житель Магадана, пренебрегший ремнем безопасности, погиб в ДТП

В Магадане 54-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо», не пристегнутый ремнем безопасности, не справился с управлением, и съехав в кювет, перевернулся. От полученных травм мужчина погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.