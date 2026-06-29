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Комсомольчанки принесли Хабаровскому краю победу на Спартакиаде школьников по вольной борьбе

С 25 по 28 июня в Биробиджане прошел второй этап летней Спартакиады школьников по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Девушки из СШОР-1 помогли Хабаровскому краю стать первыми в командном зачете. Валерия Пащенко — чемпионка, Юлия Жукова и Мария Солодова — серебро, Дарья Чепелева и Шафа Джафарова — бронза.

С 25 по 28 июня в Биробиджане прошел второй этап летней Спартакиады школьников по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Девушки из СШОР-1 помогли Хабаровскому краю стать первыми в командном зачете. Валерия Пащенко — чемпионка, Юлия Жукова и Мария Солодова — серебро, Дарья Чепелева и Шафа Джафарова — бронза.