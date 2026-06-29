Объем сельхозпроизводства на Дону упал почти на 17% в 2025 году

Несмотря на ухудшение ситуации в агропромышленном комплексе, ряд отраслей завершил год с положительной динамикой. Выпуск продукции обрабатывающих производств увеличился на 0,7% в сопоставимых ценах, оборот розничной торговли вырос на 4,7%, общественного питания — на 11,5%, объем платных услуг населению — на 3,5%. Кроме того, среднемесячная номинальная заработная плата в регионе увеличилась на 13,9%, превысив 70,8 тыс. руб.