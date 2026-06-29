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Почти треть прибыли потеряли предприятия Ростовской области

Об этом говорится в документе «Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области за 2025 год», опубликованном на сайте Минэкономики Ростовской области.

Прибыль крупных и средних предприятий Ростовской области в 2025 году сократилась примерно на 35,5%. Согласно документу «Основные показатели социально‑экономического развития Ростовской области за 2025 год» (опубликован на сайте Минэкономики региона), прибыль прибыльных предприятий составила 186,98 млрд рублей — это 64,5% от уровня 2024 года.

Фактический результат заметно ниже прогнозных оценок: власти ожидали прибыль на уровне 439,7 млрд рублей при темпе 83,8% к показателю предыдущего года.

Экономика региона продемонстрировала неоднородную динамику. Валовой региональный продукт в сопоставимых ценах снизился на 3,4% к уровню 2024 года. Также зафиксировано сокращение объёма строительных работ (на 9,8%), ввода жилья (на 6,3%) и добычи полезных ископаемых (на 9,5%).

При этом отдельные сегменты показали рост: обрабатывающие производства увеличились на 0,7%, оборот розничной торговли — на 4,7%, общественного питания — на 11,5%, а объём платных услуг населению — на 3,5%.