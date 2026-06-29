Почти треть прибыли потеряли предприятия Ростовской области

Прибыль крупных и средних предприятий Ростовской области в 2025 году сократилась примерно на 35,5%. Согласно документу «Основные показатели социально‑экономического развития Ростовской области за 2025 год» (опубликован на сайте Минэкономики региона), прибыль прибыльных предприятий составила 186,98 млрд рублей — это 64,5% от уровня 2024 года.