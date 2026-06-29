В Красноярске «человек-паук» наносил на стены домов запрещенные граффити

Следователи красноярской полиции возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, молодого человека подозревают в покушении на сбыт запрещенных веществ. Выяснилось, что красноярец наладил сотрудничество с интернет-магазином по торговле запрещенными веществами. В его обязанности входило наносить на стены зданий граффити и тексты со ссылками на наркосайты. «Работал» молодой человек по ночам, предусмотрительно надев на себя соответствующую маску «человека-паука». Однако все его действия фиксировались камерами наблюдения на фасадах домов. В соответствующем его задержали сотрудники полиции. При себе у злоумышленника были баллончики с краской, а в телефоне — фото с нанесенными надписями для отчета перед «работодателями». Молодого человека заключили под стражу, правоохранители проверяют его на причастность к другим фактам нанесения противозаконной рекламы. Юноше может грозить до 20 лет лишения свободы.