Россиянам рассказали, по каким признакам воры выбирают квартиру для ограбления

Переполненный почтовый ящик и скопление рекламных листовок у двери могут показать квартирным ворам, что жилье пустует. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам юриста Даниила Базылева, перед отпуском стоит попросить соседей или родственников забирать почту и убирать рекламу у двери. Также не рекомендуется публиковать фотографии с отдыха в соцсетях в реальном времени.
«Даже если вы живете в новом жилом комплексе и в квартире есть что-то ценное, рекомендую ставить свою собственную сигнализацию и камеры рядом с входной дверью или в прихожей», — предупредил Даниил Базылев.
Юрист отметил, что универсального способа защиты квартиры нет. В старом жилом фонде безопасность чаще приходится организовывать самостоятельно, а в новых комплексах не стоит полагаться только на общедомовые камеры и охрану.