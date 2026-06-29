В России разработали компактный книжный сканер

«При разработке комплекса мы ориентировались на потребности основной аудитории библиотек, архивов, научных организаций и исследовательских коллективов и ограниченный бюджет. Такой подход позволил отказаться от дорогостоящих и не всегда надежных механизмов позиционирования книги в пользу современных алгоритмов обработки изображений, сохранив необходимую функциональность и значительно снизив стоимость системы по сравнению с рядом зарубежных решений, которые, по нашей оценке, стоят в 10−20 раз дороже. При этом разработка решает основную задачу — качественное и быстрое оцифровывание со скоростью до 1 тыс. страниц в час с сохранением оптического разрешения», — цитирует пресс-служба автора разработки Тимофея Полякевича.