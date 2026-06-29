Ревнивица заперла соседку с мужем и подожгла дом

Рядом стояла деревянная лестница. Тяжёлая, устойчивая — то, что надо. Женщина приставила её к входной двери снаружи, заблокировав единственный выход. Теперь, чтобы выбраться из горящего дома, нужно было не просто открыть дверь, а выломать её вместе с подпоркой. На это уйдут секунды. Может быть, минуты. А огонь не ждёт.