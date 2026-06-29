Гори всё синим пламенем! Ревнивица заперла соседку с мужем и подожгла дом

Июньская ночь в селе Константиновка Хабаровского района выдалась жаркой в самом прямом смысле этого слова. Ревность, помноженная на алкоголь, превратила обычную бытовую ссору в уголовное дело о покушении на убийство: 40-летняя местная жительница поругалась с сожителем, заподозрила его в измене, отправилась к дому предполагаемой соперницы и устроила поджог. А чтобы никто не выбрался, подпёрла входную дверь лестницей.
Подробности криминальной драмы, которая лишь благодаря счастливой случайности не стала трагедией — в материале hab.aif.ru.
«К любовнице идёшь, да?».
Всё началось со старой как мир истории: женщина приревновала своего гражданского мужа к замужней соседке во время совместного застолья. Слово за слово — мужчина хлопнул дверью и ушёл. Куда — она не знала, но фантазия дорисовала картину мгновенно: наверняка направился к ней, к разлучнице.
«Ах так! Ну сейчас вы за всё поплатитесь!» — пронеслась мысль в её голове. Градус обиды зашкаливал так же, как и градус в крови.
Ждать и разбираться она не стала. Схватила тряпку, прикурила сигарету и направилась к дому соперницы. По версии следствия, она была уверена: сожитель сейчас там, внутри, вместе с хозяйкой. И если они решили быть вместе, то пусть горят вместе с этим домом.
Подожгла и подпёрла лестницей.
Женщина подошла к дому, нашла тряпку, подожгла её тлеющей сигаретой и сунула в элементы деревянной конструкции. Огонь занялся быстро. Но этого ей показалось мало. Она понимала, что если люди внутри проснутся, они могут выбежать — а такой исход её категорически не устраивал.
Рядом стояла деревянная лестница. Тяжёлая, устойчивая — то, что надо. Женщина приставила её к входной двери снаружи, заблокировав единственный выход. Теперь, чтобы выбраться из горящего дома, нужно было не просто открыть дверь, а выломать её вместе с подпоркой. На это уйдут секунды. Может быть, минуты. А огонь не ждёт.
Она развернулась и ушла. Не обернулась. Не вызвала пожарных. Не подумала, что в доме могут быть дети, старики, кто угодно. Ей было всё равно.
Заметили вовремя.
В доме в эту ночь находились сама хозяйка и её муж. Они спали. Но запах дыма и треск горящего дерева разбудили их раньше, чем пламя успело перекинуться на жилые комнаты. Супруги бросились к выходу и упёрлись в дверь, которая не открывалась.
«Да что за… Дверь не открывается!» — успел крикнуть муж, прежде чем они вдвоём навалились на створку.
Лестница, подпиравшая вход, рухнула. Дверь выломали. Муж и жена выскочили на улицу, в чём были — в пижамах, босиком, перепуганные до смерти. Они успели. Им повезло. Но везение здесь — заслуга не поджигательницы, а собственной реакции и того, что огонь заметили до того, как он отрезал путь к спасению.
Сейчас оба живы. Дом повреждён. А женщина, которая устроила этот ночной кошмар, уже не в Константиновке, а в следственном изоляторе.
«По ходатайству следователя в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировала hab.aif.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Антонина Буланкина.
Ревнивице предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство двух и более лиц. Ей грозит длительный срок — вплоть до 15 лет лишения свободы.