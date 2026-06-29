Мировые цены на один из важных продуктов могут существенно вырасти

Из-за воздействия климатического явления Эль-Ниньо, которое создаёт угрозы для плантаций сахарного тростника в Индии, существует вероятность существенного повышения глобальных цен на сахар. Такую информацию озвучил Анатолий Тихонов, занимающий пост руководителя Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности при Президентской академии.
Согласно расчётам специалиста, объёмы выпуска сахара в Индии способны уменьшиться на величину от 3 до 8 миллионов тонн. В случае если государство продолжит придерживаться ограничений на вывоз продукции, а Бразилия не нарастит объёмы экспорта, стоимость сахара на международных рынках будет повышаться и дальше.
Япония впервые вошла в натовскую миссию помощи Украине.