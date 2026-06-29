Новый парк разбили в северном посёлке Хабаровского края

Торжественное открытие благоустроенной общественной территории состоялось в центре села Херпучи. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», парк создан в рамках реализации социального проекта «Место добрых встреч» территориального общественного самоуправления (ТОС) «Прелесть».
Разработчиками проекта выступили председатель ТОС Марина Кочергина и член объединения Наталья Хилюк при содействии главы сельского поселения Евгении Комадынко. Финансирование работ осуществлялось за счет региональной субсидии, выделенной по итогам краевого конкурса проектов ТОС, а также спонсорских средств.
На месте пустыря в центре поселка оборудована площадь с брусчатым покрытием, установлены топиарные фигуры, качели-скамейки и стела с надписью «Я люблю Херпучи».
— Открытие собственного парка — это не просто появление еще одной благоустроенной зоны на карте поселка Херпучи. Это важный шаг к тому, чтобы жизнь здесь становилась комфортнее и ярче, а у каждого жителя — от ребенка до пожилого человека — было свое любимое место для отдыха, -подчеркнули в администрации района имени Полины Осипенко.
В церемонии открытия приняли участие глава поселения Евгения Комадынко и авторы проекта, перерезавшие символическую красную ленту. Для жителей организовали праздничное угощение. Выступили местные самодеятельные артисты. Завершилось мероприятие вечерней дискотекой под открытым небом.