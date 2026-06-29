Новый парк разбили в северном посёлке Хабаровского края

— Открытие собственного парка — это не просто появление еще одной благоустроенной зоны на карте поселка Херпучи. Это важный шаг к тому, чтобы жизнь здесь становилась комфортнее и ярче, а у каждого жителя — от ребенка до пожилого человека — было свое любимое место для отдыха, -подчеркнули в администрации района имени Полины Осипенко.