Поиски троих пропавших на реках продолжаются в Красноярском крае

Тем временем сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда ведут поиски 39-летнего мужчины, выпавшего из лодки на реке Мана у посёлка Нарва. В ходе работ проверено 40 километров прибрежной зоны, но найти его не удалось.