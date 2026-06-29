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Поиски троих пропавших на реках продолжаются в Красноярском крае

На Агуле и Мане ищут двух мужчин и женщину, исчезнувших во время сплава.

Спасатели ищут троих человек, пропавших на реках Агул и Мана в Красноярском крае. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Спасатели Канского отряда по заявке полиции ищут 45-летнюю женщину и 43-летнего мужчину, которые 20 июня отправились сплавляться по реке Агул в Ирбейско-Саянском округе и перестали выходить на связь.

Обследовано 58 километров береговой линии и 40 тысяч квадратных метров акватории с помощью эхолота — пока безрезультатно. Поиски продолжаются.

Тем временем сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда ведут поиски 39-летнего мужчины, выпавшего из лодки на реке Мана у посёлка Нарва. В ходе работ проверено 40 километров прибрежной зоны, но найти его не удалось.

Ранее мы сообщали, что мужчина погиб при опрокидывании лодки в Красноярском крае.