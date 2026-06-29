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Минобороны РФ: силы ПВО за ночь уничтожили 209 украинских БПЛА

В Минобороны рассказали об успехе российских военных.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО уничтожили 209 украинских дронов над Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Азовским и Чёрным морями. Об этом рассказали в Минобороны России. Отмечается, что все цели были уничтожены.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 28 июня до 7.00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Отмечается, что беспилотники уничожены и над территориями Белгородской, Калужской и Брянской областях. Причем враг больше всего атаковывает российское приграничье.

Ранее KP.RU рассказал, что враг целенаправленно хочет поразить гражданскую и топливную инфраструктуру РФ. Это ему необходимо, чтобы «раскачать общество», посеять панику и сместить фокус внимания со своих провалах на поле боя.

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