Возможность организации полетов на север через Комсомольск-на-Амуре рассматривают в регионе

Личные приемы жителей Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского районов провела зампред краевого правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева. В основном люди жаловались на проблемы с авиасообщением. В частности, жители северных районов рассказали о том, что из-за длительных задержек рейсов они вынуждены на несколько дней оставаться в Николаевске-на-Амуре в ожидании дальнейшего вылета. Ирина Горбачева сообщила гражданам, что краевые власти хотят организовать перелеты на север региона еще и через Комсомольск-на-Амуре после завершения сертификации его аэропорта. Это позволит меньше зависеть от непростых погодных условий в Николаевске-на-Амуре. Еще региональный Минтранс продолжает привлекать дополнительные самолеты Ан-28 для рейсов в северные районы. Также в ходе личного приема было упомянуто состояние зимника Нелькан — Аян. Ирина Горбачева поручила Хабаровскому управлению автодорог оценить эту дорогу на месте и внести предложения по ее дальнейшему использованию. Помимо этого, во время встречи речь шла о работе почтовой связи, перевозке багажа и развитии коммунальной инфраструктуры. По каждому из обращений Ирина Горбачева дала конкретные предложения профильным структурам.