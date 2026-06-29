Из Красноярского края в Монголию отправили 18 тонн свиной грудинки, произведенной на красноярском свинокомплексе. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, продукция прошла проверку, лабораторный анализ проводил Красноярский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ЦОК АПК». Получен сертификат соответствия ветеринарный и санитарным нормам страны-импортера.
Напомним, что Красноярский край давно ведет торговлю с соседней страной. Монголия импортирует различную сельхозпродукцию. Так, совсем недавно через границу отправились семь тонн красноярского мороженого.