29 июня: БПЛА, бензин, ЧП, погода

Бензиновый невроз имеет место, но идёт на спад: очереди есть, топливо на заправках — тоже. Нижегородская область то и дело живёт в режиме беспилотной опасности, который время от времени отменяют. Крупный пожар в домах барачного типа в Нижнем Новгороде оставил без крова семьи, которые вот-вот должны были расселить. И вот вам стопроцентно хорошая весть: лето уверенно возвращается в регион! Главные новости понедельника, 29 июня, рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 29 июня.
Новые оповещения о введённом режиме беспилотной опасности жители Нижегородской области получили на свои гаджеты ещё накануне, утром 28 июня, к утру 29-го об отмене не сообщалось. Согласно утренней сводке Минобороны России, в ночь на 29 июня дежурные средства ПВО уничтожили 203 вражеских беспилотника над регионами России — в частности над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Международный аэропорт Нижний Новгород работает в штатном режиме с утра 26 июня, пятницы.
В принципе, нижегородцы уже не раз прочитали памятки о том, как правильно себя вести во время режима беспилотной опасности, но регион иной раз живёт в таком режиме и сутки, и вторые, и транспорт продолжает ходить, ЕГЭ проходят штатно, работают государственные и муниципальные учреждения, в театрах открывают и закрывают занавес.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 29 июня: очереди возникают.
Горячее остаётся горячим вопросом для автомобилистов региона: очереди на АЗС, как и неделю назад, случаются, где-то встречаются трёхзначные ценники, где-то — закрытые заправки. Но в целом люди к проблеме адаптируются. Или все уже запасли изрядное количество канистр, или властям удалось объяснить, что запас топлива в Нижегородской области достаточен для стандартного текущего потребления.
Актуальные цены на нижегородских АЗС (данные сервиса «Яндекс. Заправки» на вечер 28 июня):
«Лукойл»: АИ 92+ — 63,94 ₽ за литр, Irbis: АИ 92 — 89 ₽ за литр,
«Татнефть»: АИ 92+ — 63,94 ₽ за литр,
«Газпромнефть» — АИ 92 — 69,95 ₽ за литр,
Esco — АИ 92 — 119 ₽ за литр,
«Тебойл» — Аи 92 — 63,93 ₽ за литр.
А в целом высокая загруженность дорог свидетельствует о том, что топливо в баках имеется.
Обстановка на дорогах Нижегородской области 29 июня: пробки нервируют.
Конец минувшей недели ознаменовался почти безнадёжными пробками — все крупные и мелкие улицы и переулки, да что там — дворы в микрорайоне Мещерское озеро встали наглухо с обеда и до поздней ночи 26 июня, в том числе из-за нескольких ДТП. На следующий день прочно стоял метромост и подъезды к стадиону «Совкомбанк Арена», где готовился начаться концерт Басты. Концерт собрал свыше 47 тысяч человек, а сколько собрали пробки — неизвестно, они продолжались и после начала мероприятия.
Начало же новой рабочей недели выдалось достаточно штатным: небольшие пробки наблюдаются в Нижнем Новгороде на Казанском шоссе, а также на улицах Ванеева, Бурнаковской, Сормовском шоссе. Общая напряженность оценивается в три балла из десяти.
Происшествия в Нижегородской области 29 июня: люди без крова после мощного пожара в бараках.
Накануне, 27 июня, мощный пожар уничтожил три жилых дома барачного типа в Ленинском районе Нижнего Новгороде, в районе улиц Снежная и Героя Самочкина. Один из домов был признан аварийным и находился в стадии расселения, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Люди, по его словам, не пострадали, а на фото МЧС женщина из сгоревшего дома трогательно прижимает к себе целую и невредимую кошку.
Но, по данным городских властей, у кого-то огонь, прошедший, к слову, свыше 700 квадратных метров, уничтожил документы. Две семьи разместили во временном жилье, районные власти на связи с ними. Ждём новостей о том, как решат жилищный вопрос погорельцам.
Долгожданное лето: погода в Нижегородской области 29 июня.
На наступающей неделе лето наконец-то вспомнило, что оно лето! Прохладные и очень ветренные выходные, лишившие нижегородцев радости наблюдать за подъёмом воздушных шаров из Борской поймы (взлеты отменили из-за погоды) сменяет настоящее тепло!
Температура каждый день будет расти на градус: 29 июня, согласно сервису «Яндекс. Погода», днём обещают примерно +23, 30 июня — уже +24, далее +25, а так потихоньку к выходным 5−6 июля ждите все +28 градусов и начинайте жаловаться на невыносимую жару! Но, говорят, она снова ненадолго…