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Минобороны за ночь перехватило над регионами 209 БПЛА

В ночь с 28 на 29 июня ВСУ попытались нанести массированный удар БПЛА по.

В ночь с 28 на 29 июня ВСУ попытались нанести массированный удар БПЛА по территории регионов России. Атаку отражали подразделения Минобороны.

— С 20:00 28 июня до 7:00 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве.

Отметим, массированному удару подверглось как приграничье, так и регионы центральной России. В числе субъектов, где были перехвачены дроны: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тульская области, а также Краснодар, Московский регион и Крым. Кроме того, часть беспилотников была ликвидирована над акваториями Азовского и Чёрного морей. Волгоградскую область атака обошла стороной. Беспилотная опасность в регионе минувшей ночью не объявлялась. Местный аэропорт функционирует в штатном режиме.

Коллаж с элементами сгенерированными ИИ.

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