«Единая Россия» утвердила кандидатов для выдвижения на выборы депутатов Госдумы

В Москве 28 июня состоялись первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. Ключевым решением стало утверждение списков кандидатов, которые примут участие в выборах.
Делегацию Москвы на съезде возглавил мэр столицы Сергей Собянин. В числе делегатов, представлявших Москву, — участники СВО, члены Генерального совета «Единой России», секретари первичных, местных и окружных отделений, сторонники партии, депутаты всех уровней, представительницы «Женского движения Единой России» и лидеры общественных организаций.
Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации, секретарь Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой назвал одним из главных итогов Съезда включение в команду партии ветеранов СВО.
— Сегодня на Съезде был представлен список кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму 18−20 сентября. Для меня самый главный результат в том, что в команду вошло много ветеранов СВО. В их числе — офицеры с боевым опытом, Герои России, орденоносцы, победители Президентской программы. Предстоит воплотить в жизнь новую Народную программу, формирование которой сейчас завершается. В ней сохраняются направления, связанные с защитой людей и повышением качества жизни. Появится новый блок, посвященный технологиям и инновациям. Это значит, что предстоит большая работа, и приход в команду «Единой России» ветеранов СВО, я уверен, придаст ей импульс, — сказал он.
Депутат Государственной думы Российской Федерации, заместитель секретаря Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Нифантьев отметил, что утверждение кандидатов определило основу команды, с которой партия выходит на федеральную кампанию.
— Первый этап Съезда «Единой России» подтвердил готовность партии к предстоящей избирательной кампании и обозначил ключевые ориентиры развития страны на ближайшие годы. Принятые решения по выдвижению кандидатов в Государственную думу формируют сильную команду профессионалов, способных эффективно представлять интересы граждан и решать задачи, поставленные президентом России. Важно, что в составе кандидатов представлены как опытные политики, так и новые лица, зарекомендовавшие себя в общественной работе, волонтерской деятельности и реализации значимых социальных проектов, — отметил он.
По словам члена Общественной палаты Российской Федерации, сторонника партии «Единая Россия» Александра Асафова, важной частью подготовки к кампании стала работа с содержательной повесткой: предложения жителей, собранные на федеральных и региональных площадках, позволяют точнее определить приоритеты Народной программы.
— «Единая Россия» сегодня поднимает темы, которые напрямую касаются повседневной жизни людей. Это поддержка семей, развитие образования, здравоохранения, инфраструктуры, кадровая подготовка, технологическое развитие. Также обсуждались итоги уже реализованных решений и то, какие задачи сегодня требуют обновленного подхода. Очень важно, что поступающие от жителей предложения станут основой Народной программы. Отмечу: партийные инициативы четко синхронизированы с реальными запросами российской экономики и ожиданиями общества. Решения Съезда по выдвижению кандидатов — это следующий этап большой работы: теперь важно подтвердить доверие москвичей конкретными результатами, — заявил он.
Делегаты отдельное внимание уделили предложениям в Народную программу, а также обсудили развитие промышленности, социальной инфраструктуры и другие направления. Мероприятие стало первым этапом Съезда. Второй этап пройдет в августе, на нем партия представит обновленную Народную программу на ближайшие пять лет, с которой кандидаты от «Единой России» пойдут на выборы в сентябре.