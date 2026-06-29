Новости Нижегородской области 29 июня: БПЛА, бензин, ЧП, погода

Конец минувшей недели ознаменовался почти безнадёжными пробками — все крупные и мелкие улицы и переулки, да что там — дворы в микрорайоне Мещерское озеро встали наглухо с обеда и до поздней ночи 26 июня, в том числе из-за нескольких ДТП. На следующий день прочно стоял метромост и подъезды к стадиону «Совкомбанк Арена», где готовился начаться концерт Басты. Концерт собрал свыше 47 тысяч человек, а сколько собрали пробки — неизвестно, они продолжались и после начала мероприятия.