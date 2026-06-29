В Красноярском крае 12-летний мотоциклист устроил гонки с полицией и попал в ДТП (видео)

В отношении подростка полицейские собрали материал и направили для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних. На его отца составили протокол по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав. Кроме того, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.