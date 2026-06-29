В Красноярском крае 12-летний мотоциклист устроил гонки с полицией и попал в ДТП (видео)

В Курагинском округе 12-летний мальчик на мотоцикле пытался скрыться от сотрудников ДПС, но угодил в ДТП, сообщает ГАИ Красноярского края.
Все случилось накануне днем в селе Брагино. Патруль заметил движущийся впереди «ИЖ Юпитер-5» и потребовал от водителя остановиться. Но он не послушался и, пытаясь уехать, не справился с управлением, съехал в правый кювет и мотоцикл опрокинулся.
У ребенка не было защитной экипировки и мотошлема. В результате происшествия он получил травмы.
Нарушитель пояснил, что мотоцикл в неисправном виде этой весной купил его отец и они вместе занимались его ремонтом, а иногда родитель учил сына навыкам езды. В день ДТП, в отсутствии взрослых, школьник взял транспорт, чтобы прокатиться по селу.
В отношении подростка полицейские собрали материал и направили для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних. На его отца составили протокол по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав. Кроме того, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.