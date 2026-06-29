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Эксперты назвали самые необычные подработки на лето в России

Специалисты платформы по поиску работы составили перечень наиболее оригинальных вариантов временного заработка этим летом в России.

Специалисты платформы по поиску работы составили перечень наиболее оригинальных вариантов временного заработка этим летом в России.

В Липецкой области сборщикам ягод предлагают оплату по факту выполненного объема — 47 рублей за каждый килограмм, причем деньги можно получать ежедневно.

В Алтайском крае есть возможность трудоустроиться на пасеку, где за одну смену выплачивают от трех до пяти тысяч рублей. В Калининградской области можно найти работу продавцом кукурузы: доход составляет 50 рублей за каждый реализованный початок.

Япония впервые вошла в натовскую миссию помощи Украине.