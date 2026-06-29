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Назван самый успешный байопик: сборы приближаются к миллиарду долларов

Variety: байопик «Майкл» стал самым кассовым в истории, собрав более $977 млн.

Источник: Комсомольская правда

Самым успешным по кассовым сборам в истории кинематографии байопиком стал фильм «Майкл», посвященный жизни Майкла Джексона. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что суммарные сборы фильма Антуана Фукуа об истории жизни «короля поп-музыки» уже превысили 977 миллионов долларов. Таким образом, картина о Майкле Джексоне побила предыдущий рекорд, который установил фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Он в свою копилку собрал 975 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что фильм «Буратино» в начале этого года заработал более миллиарда рублей за четыре дня проката в России. Его посмотрели более 1,8 млн зрителей. Предпродажи составили почти 184 млн рублей, а в первый день проката фильм собрал более 226 млн рублей в российских кинотеатрах.

До этого, напомним, Variety назвал самые успешные и провальные фильмы первой половины 2025 года.