Назван самый успешный байопик: сборы приближаются к миллиарду долларов

Самым успешным по кассовым сборам в истории кинематографии байопиком стал фильм «Майкл», посвященный жизни Майкла Джексона. Об этом сообщает Variety.
Отмечается, что суммарные сборы фильма Антуана Фукуа об истории жизни «короля поп-музыки» уже превысили 977 миллионов долларов. Таким образом, картина о Майкле Джексоне побила предыдущий рекорд, который установил фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Он в свою копилку собрал 975 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что фильм «Буратино» в начале этого года заработал более миллиарда рублей за четыре дня проката в России. Его посмотрели более 1,8 млн зрителей. Предпродажи составили почти 184 млн рублей, а в первый день проката фильм собрал более 226 млн рублей в российских кинотеатрах.
До этого, напомним, Variety назвал самые успешные и провальные фильмы первой половины 2025 года.