Назван самый успешный байопик: сборы приближаются к миллиарду долларов

Ранее сообщалось, что фильм «Буратино» в начале этого года заработал более миллиарда рублей за четыре дня проката в России. Его посмотрели более 1,8 млн зрителей. Предпродажи составили почти 184 млн рублей, а в первый день проката фильм собрал более 226 млн рублей в российских кинотеатрах.