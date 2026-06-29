В Хабаровске за два дня произошло четыре ДТП с пострадавшими

В Хабаровске за 27−28 июня в разных районах города произошло четыре аварии, в которых пострадали люди — от пешехода до пользователей электросамокатов. — сообщает hab.aif.ru.
Первое ДТП случилось утром 27 июня на Уссурийском бульваре. Водитель Honda Vezel поворачивала налево и не пропустила электровелосипед. В итоге столкновение — пострадал мужчина, управлявший СИМ, он получил амбулаторное лечение.
Днём того же дня на улице Промышленной водитель Honda Accord Hybrid при повороте направо сбил пешехода, который переходил дорогу. Женщина 1977 года рождения доставлена в больницу на осмотр.
28 июня на Тихоокеанской Toyota Prius при выезде со второстепенной дороги не уступила Lexus, который ехал по главной. В результате травмы получила пассажирка легкового автомобиля.
Поздним вечером на улице Краснодарской водитель Honda Insight проехала на красный свет и сбила электросамокатчика, двигавшегося на зелёный сигнал. Мужчина пострадал и был направлен на лечение.
Во всех случаях обстоятельства устанавливает Госавтоинспекция.