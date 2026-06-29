В Красноярске подвели итоги Международного кинофестиваля независимого кино «Новая Скифия» — 2026

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоялась пресс-конференция международного кинофестиваля независимого кино «Новая Скифия».
Организаторы объявили победителей конкурсного отбора 2026 года и рассказали о планах развития этого большого культурного кинопроекта.
В пресс‑конференции приняли участие генеральный продюсер фестиваля Олег Коледов, президент фестиваля Виктор Бабак, вице‑президент Жанна Трифонова, члены оргкомитета и жюри.
Отметим, что кинофестиваль «Новая Скифия», включён в перечень международных кинофестивалей Министерства культуры России на 2026 год. Он прошёл в этом году в особом формате. Организаторы приняли решение отказаться от торжественных и развлекательных мероприятий, сосредоточившись на конкурсной и деловой программе.
«В этом году мы сознательно убрали праздничную составляющую. Время сейчас непростое, и мы посчитали правильным направить все ресурсы на главное — отбор талантливых авторов, формирование пула кинематографистов, которые вместе с нами будут строить новое российское кино. Наша цель создать в Сибири Евразийский центр креативных индустрий, и этот конкурс первый и самый важный шаг в этом направлении», — заявил генеральный продюсер фестиваля Олег Коледов. Он подчеркнул, что призом — бронзовой статуэткой «Скифский сокол» — отмечены лишь несколько работ, «что бы ценность наград была более высокой. Гран-при на фестивале не присуждался».
В финал конкурсной программы вышли 33 фильма из России, Японии, Казахстана и Беларуси. По итогам работы жюри, в состав которого вошли ведущие российские кинематографисты, были определены победители в различных номинациях. Это художественные и документальные фильмы полного метра и короткого метра, семейные фильмы и анимационные. Так же отмечены фильмы специальных номинаций.
Статуэтку победителя в номинации «Сибирь, как духовный и экономический фундамент России» получил фильм полного метра «Трэвел Усинск» — о путешествии к строящемуся храму Николы Таёжного на юге Красноярского края. В фильме ярко поддерживается православная идентичность и показана историческая глубина на несколько тысяч лет.
Вторым лауреатом стал трогательный фильм короткого метра «Письмо Ангелов» — о молитве детей бойцам батальона «Терек». Пока письмо и подарки от детей добирались до бойцов, ребята молились, чтобы бойцы вернулись живыми и здоровыми.
В полном метре документального кино награду получил фильм «Птица-Россия». Это лента о культурах народов нашей страны: дети разбираются в подробностях этих культур. Получилась уникальная просветительская лента с участием детей.
Особо отмечен российско-японский фильм «Конец и начало» японского автора Киносита-сан о японском артисте балета, приехавшем работать в Россию. Сначала он руководил балетной труппой в Улан-Уде. Но потом стал простым артистом балета в Большом театре, где участвовал в постановке «Лебединого озера», исполнив роль шута.
В игровых фильмах в номинации «Документальное кино. Короткий метр» главный приз получила лента «Песня для рыбки» — лирическая трагикомедия о любви астронома, который долго не мог сделать предложение своей возлюбленной, потому что хотел это сделать достойно и красиво. Для этого он сочинил и записал серенаду. Поводом к признанию астронома стала новая звезда, которую он нашёл на небосводе и посвятил своей «Рыбке». Фильм цепляет до глубины души.
В номинации военно-патриотическое кино, статуэткой отмечен трагический фильм «Крест отца» о судьбе отца, который ищет сына на СВО. Фильм о том, как мы воспитываем своих детей, и что происходит, когда разрывается связь родителей с ними.
Вторым отмеченным жюри фильмом в этой номинации стала лента «Окопная свеча» — о дружбе солдат на фронте. Сейчас этот фильм создаётся в полном метре.
В художественном игровом кино в номинации «Экспериментальное кино» приз получил поучительный фильм «Черепаховый суп». В ленте затрагиваются вопросы добра, зла и потустороннего мира.
В номинации «Семейное кино» лауреатами стали четыре ленты: «Погреб», «Летать необязательно» (автору 16 лет), «Бублик», «Мечты в кармане».
В номинации «Анимационный фильм» лауреатом стала лента «Тайная комната» (из серии фильмов). В ленте дети находят комнату, где знакомятся с еврейской культурой и традициями.
В номинации «Музыкальные клипы» победили клипы красноярской семейной пары «Вместе легче» и казахских авторов про любовь — о девушке-певице. Так же отмечен статуэткой клип за патриотическую песню о России, исполняемую армянским певцом.
Полный список фильмов-лауреатов можно увидеть на фестивальной странице ВКонтакте.
Очень важно, что продюсер фестиваля Олег Коледов рассказал о больших культурных планах на будущее в Красноярском крае.