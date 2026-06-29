В Красноярске подвели итоги Международного кинофестиваля независимого кино «Новая Скифия» — 2026

«В этом году мы сознательно убрали праздничную составляющую. Время сейчас непростое, и мы посчитали правильным направить все ресурсы на главное — отбор талантливых авторов, формирование пула кинематографистов, которые вместе с нами будут строить новое российское кино. Наша цель создать в Сибири Евразийский центр креативных индустрий, и этот конкурс первый и самый важный шаг в этом направлении», — заявил генеральный продюсер фестиваля Олег Коледов. Он подчеркнул, что призом — бронзовой статуэткой «Скифский сокол» — отмечены лишь несколько работ, «что бы ценность наград была более высокой. Гран-при на фестивале не присуждался».