Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на два месяца будет перекрыт проезд по улице Шаумяна

Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

В Ростове-на-Дону ввели временные ограничения дорожного движения. Проезд будет закрыт до конца лета в связи с ремонтом тепловых сетей.

Как сообщили в департаменте автодорог администрации города, движение транспорта прекращено на участке от переулка Халтуринского до дома № 5/36 по улице Шаумяна.

«В связи с производством работ на тепловой сети прекращено движение машин по улице Шаумяна на участке от переулка Халтуринского до Шаумяна, № 5/36 с 28 июня по 31 августа 2026 года», — говорится на сайте городской администрации.