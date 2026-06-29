В Ростове на два месяца будет перекрыт проезд по улице Шаумяна

В Ростове-на-Дону ввели временные ограничения дорожного движения. Проезд будет закрыт до конца лета в связи с ремонтом тепловых сетей.
Как сообщили в департаменте автодорог администрации города, движение транспорта прекращено на участке от переулка Халтуринского до дома № 5/36 по улице Шаумяна.
«В связи с производством работ на тепловой сети прекращено движение машин по улице Шаумяна на участке от переулка Халтуринского до Шаумяна, № 5/36 с 28 июня по 31 августа 2026 года», — говорится на сайте городской администрации.