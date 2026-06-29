Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 5,5 тысяч ростовских выпускников получили аттестаты

В Ростове-на-Дону прошли выпускные вечера для одиннадцатиклассников.

Источник: Комсомольская правда

27 июня одиннадцатиклассники Ростова-на-Дону получили аттестаты о среднем общем образовании. Всего документы вручили более чем 5,5 тысячи выпускников из 106 муниципальных школ города. Об этом сообщили в городской администрации.

В целях безопасности все торжественные церемонии прошли в закрытых помещениях. Это позволило создать спокойную и комфортную атмосферу для выпускников, их родителей и педагогов. В каждой школе подготовили насыщенную программу: торжественные линейки, вручение аттестатов, концерты и танцевальные шоу.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!