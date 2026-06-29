Более 5,5 тысяч ростовских выпускников получили аттестаты

В целях безопасности все торжественные церемонии прошли в закрытых помещениях. Это позволило создать спокойную и комфортную атмосферу для выпускников, их родителей и педагогов. В каждой школе подготовили насыщенную программу: торжественные линейки, вручение аттестатов, концерты и танцевальные шоу.