Эксперт Шихов: в Перми к выходным воздух прогреется до +28°С

Середина лета — самый тёплый период года, когда норма средней суточной температуры в Пермском крае превышает +18°С. Однако начало этой недели будет умеренно прохладным: на севере чуть теплее нормы, на юге — чуть холоднее. До 2 июля погоду продолжит определять высотный циклон с центром над Южным Зауральем, но к концу недели он заполнится, и в выходные ожидается потепление до +23… +28°С.