Эксперт Шихов: в Перми к выходным воздух прогреется до +28°С

Воздух в Перми прогреется до +28°С к выходным, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.
Середина лета — самый тёплый период года, когда норма средней суточной температуры в Пермском крае превышает +18°С. Однако начало этой недели будет умеренно прохладным: на севере чуть теплее нормы, на юге — чуть холоднее. До 2 июля погоду продолжит определять высотный циклон с центром над Южным Зауральем, но к концу недели он заполнится, и в выходные ожидается потепление до +23… +28°С.
В понедельник и вторник — самый прохладный период, днём не выше +15… +20°С. Циклон принесёт обильные дожди, особенно на востоке и юго-востоке. За два дня здесь может выпасть 40−50 мм осадков, что грозит дождевыми паводками на реках Бабка, Чусовая и Сылва. В Свердловской области ожидается до 50−100 мм — там паводок может быть мощным.
Со среды погода стабилизируется. Дождей станет меньше, температура начнёт расти: от +19… +24°С в среду до +22°С .+27°С в четверг. В Перми в пятницу до +25°С. В выходные установится летняя погода с локальными ливнями и дневным прогревом +23… +28°С. В Перми к 5 июля также ожидается +26… +28°С.