Леус: Аномальная жара накрыла не только Калининград, но и Сибирь

В Норильске в воскресенье был обновлен суточный рекордный максимум: столбики термометров поднялись до плюс 31,6 градуса, что на 0,2 градуса выше прежнего рекорда, установленного в 2020 году. Днем ранее в северном городе было еще жарче — плюс 32,2 градуса. Это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная в Норильске, пишет Леус.