Леус: Аномальная жара накрыла не только Калининград, но и Сибирь

В эти дни в России наблюдаются два очага аномальной жары — в Калининградской области и в Сибири, сообщил в своем канале в Max ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Так, вчера, 28 июня, воздух в Калининграде прогрелся до плюс 34,4 градуса, что стало рекордом максимальной температуры воздуха для этого региона за весь июнь.
А в поселке Железнодорожный Калининградской области вчера было 35,7 градуса, и данный населенный пункт вошел в первую десятку самых жарких мест на территории РФ.
Сегодня, по словам синоптика, жара в регионе начнет спадать, днем будет не выше плюс 25 — плюс 30 градусов.
Второй очаг аномального тепла зафиксирован в Сибири. Его эпицентр пришелся на Алтайский край, где накануне было плюс 31 — плюс 36 градусов.
В Норильске в воскресенье был обновлен суточный рекордный максимум: столбики термометров поднялись до плюс 31,6 градуса, что на 0,2 градуса выше прежнего рекорда, установленного в 2020 году. Днем ранее в северном городе было еще жарче — плюс 32,2 градуса. Это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная в Норильске, пишет Леус.
Сегодня там вновь около плюс 30 градусов, а со вторника начнется понижение температуры, добавил синоптик.
Ранее сообщалось, что в Светлогорске столбики термометров поднялись до плюс 52 градусов.