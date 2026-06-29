Shot: Российские туристы во Вьетнаме пожаловались на укусы планктонов

Российские туристы во Вьетнаме пожаловались на укусы микроскопического планктона во время купания на пляже Нячанга. По их словам, после захода в море они почувствовали многочисленные покалывания по всему телу, а затем на коже появилась зудящая сыпь. Об этом сообщает Shot.