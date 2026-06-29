Shot: Российские туристы во Вьетнаме пожаловались на укусы планктонов

Российские туристы во Вьетнаме пожаловались на укусы микроскопического планктона во время купания на пляже Нячанга. По их словам, после захода в море они почувствовали многочисленные покалывания по всему телу, а затем на коже появилась зудящая сыпь. Об этом сообщает Shot.
Пострадавшие связывают происходящее с сезонным увеличением количества планктона. Для снятия симптомов они используют антигистаминные препараты, специальные мази и алоэ.
Из-за неприятных ощущений многие отдыхающие опасаются вновь заходить в воду. По их словам, волдыри и зуд появляются спустя некоторое время после купания.
Похожая реакция на морской планктон ранее проявлялась у российских туристов во время отдыха в Таиланде и Танзании, передает Telegram-канал.
Также российские туристы пожаловались на атаки рыб-хирургов в Египте. В частности, за последние недели зафиксировали несколько случаев травм от острых шипов.
Тем временем на Дальнем Востоке зафиксировано нашествие смертельно ядовитой рыбы фугу. По словам местных рыбаков, в этом году в регионе обнаружили новый вид фугу — «узорчатую собаку-рыбу». Раньше ее считали редким обитателем российских вод.