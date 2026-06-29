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Реестр антикоррупционных экспертов переведен на новые правила

С 29 июня в России начал действовать новый порядок ведения государственного реестра независимых экспертов, аккредитованных для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

С 29 июня в России начал действовать новый порядок ведения государственного реестра независимых экспертов, аккредитованных для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

Документ утвердил Минюст России. Новый порядок заменяет прежнюю модель учета экспертов и закрепляет правила ведения реестра в электронной форме.

В реестр будут включаться сведения о физических и юридических лицах, получивших аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы. Такие эксперты анализируют нормативные акты и проекты документов на наличие коррупциогенных факторов в случаях, предусмотренных законодательством.

Порядок также определяет, какие записи вносятся в реестр, как они изменяются и в каких случаях сведения исключаются. Для правовой системы это технический, но важный механизм: через него оформляется официальный статус независимых участников антикоррупционной проверки документов.

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