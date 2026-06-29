Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подавляющее большинство самокатчиков в России нарушают правила ПДД

В России подавляющее большинство пользователей электросамокатов — свыше 90% — игнорируют требования правил дорожного движения.

В России подавляющее большинство пользователей электросамокатов — свыше 90% — игнорируют требования правил дорожного движения. Такую статистику приводят аналитики.

Специалисты изучили более 80 тысяч поездок, совершённых в Екатеринбурге и Самаре, используя систему искусственного интеллекта для видеонаблюдения.

Результаты исследования показали, что только примерно каждый десятый водитель самоката соблюдает ПДД: слезает с транспорта на пешеходных переходах и не перевозит пассажиров. Наиболее частым нарушением оказалось движение по пешеходному переходу без спешивания.

Япония впервые вошла в натовскую миссию помощи Украине.