Подавляющее большинство самокатчиков в России нарушают правила ПДД

В России подавляющее большинство пользователей электросамокатов — свыше 90% — игнорируют требования правил дорожного движения. Такую статистику приводят аналитики.
Специалисты изучили более 80 тысяч поездок, совершённых в Екатеринбурге и Самаре, используя систему искусственного интеллекта для видеонаблюдения.
Результаты исследования показали, что только примерно каждый десятый водитель самоката соблюдает ПДД: слезает с транспорта на пешеходных переходах и не перевозит пассажиров. Наиболее частым нарушением оказалось движение по пешеходному переходу без спешивания.
Япония впервые вошла в натовскую миссию помощи Украине.