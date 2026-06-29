В Красноярском крае под охрану взяли 51 памятник археологии: курганы, могильники и поселения

В Ужурском округе Красноярского края утверждён охранный статус для 51 памятника археологии. Согласно приказу Службы по государственной охране объектов культурного наследия региона, в перечень вошли 29 курганных групп, 8 одиночных курганов, 3 курганных могильника и 11 поселений. В частности, под защиту попали курганная группа «Ашпан-4» (26 курганов), поселение Косоголь-1, могильник Баит-1 и одиночный курган Изыкчуль-4, уточняет «Город Прима». Эти объекты имеют высокую научную ценность. Курганы служили ритуальными центрами, а поселения позволяют воссоздать картину повседневной жизни древних людей. Датировка поселений охватывает бронзовый и ранний железный века. При этом культурные слои поселений Косоголь-1 и Косоголь-2 содержат материал эпохи средневековья, что позволяет проследить эволюцию быта и культуры одного сообщества на протяжении столетий. На территории поселений сохранились остатки хозяйственных построек и артефакты, относящиеся к хозяйственной, производственной и культовой деятельности древних людей, что представляет особый интерес этих памятников для изучения материальной культуры Минусинской котловины.