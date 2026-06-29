Московский режиссер снял фильм о Центре паллиативной помощи из Железногорска

Фильм, созданный московским режиссером и кинодокументалистом Дмитрием Павловым «Держи меня за руку, пока я…» (12+), рассказывает о самоотверженной работе волонтеров — наших земляков, о помощи тем, кто вынужден бороться с онкозаболеванием. Работа Центра паллиативной помощи, носящего имя Василия и Зои Стародубцевых, известна широко за пределами края. Личная трагедия — мучительный уход родителей, заставил братьев Стародубцевых задуматься об организации достойных условий для тех, кого вылечить уже невозможно. Виктор — историк по образованию и Анатолий — врач родильного дома берутся за невероятно сложное дело — организацию помощи жителям Железногорска, имеющим паллиативный статус. Чтобы расширить возможности помощи, организация получила статус НКО. Благодаря победе в конкурсе президентских грантов, был реализован проект мобильного хосписа в Железногорске, затем — получена субсидия на оказание паллиативной помощи в Сосновоборске и Березовском районе. — Во всем мире люди помогают людям, — говорит Виктор Стародубцев. — Это естественно — подставлять плечо тому, кто слабее, кому нужна поддержка более сильного. Мы работаем, чтобы неизлечимо больные земляки жили достойно. До самого конца. В этом же году отмечает свое 15-летие АНО «Центр паллиативной помощи — хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых» — первая в Красноярском крае волонтерская онкологическая служба, получившая широкое признание как на региональном, так и на федеральном уровне. Фильм о людях, которые своим упорством, желанием помочь тем, от кого уже отказались все — зачастую, даже ближайшие родственники, оказали огромное влияние на развитие паллиативной помощи в крае, покажут на краевом телеканале «Енисей» 4 июля в 12:30 и 5 июля в 9:00.