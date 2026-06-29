Главный тренер и игроки «Пари НН» назвали задачу на сезон

Юрий Коледин отметил высокий уровень мотивации в команде и усиление подготовки: «Сейчас у каждого из нас запредельная мотивация готовиться к новому сезону. Хочется побеждать с первого матча и возвращаться в Премьер‑лигу. Тренировки стали намного сложнее, намного интенсивнее. Количество занятий в тренажёрном зале увеличилось».Главный тренер Вадим Гаранин прямо заявил о задаче сезона: «Задача только одна — вернуться в РПЛ. Мы не будем этого скрывать… Это должен быть клуб Премьер‑лиги».Новичок‑вратарь Ислам Имамов подчеркнул единство коллектива: «Главное, что я вижу — все объединены одной целью. Никто не хочет задерживаться в Первой лиге. Уровень футболистов соответствует тому, чтобы подняться сразу. Это касается и тренерского штаба, и медиков, и администрации».