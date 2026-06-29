90 точек с мороженым местного производства работают в Хабаровском крае этим летом

Квас и мороженое местно производства продают в регионе — часть этой продукции выпускается под брендом «Сделано в Хабаровском крае». К примеру, квас в регионе варят сразу пять местных компаний, а мороженое на территории края выпускают четыре компании. По всему региону этим летом работают 90 торговых точек с мороженым, произведенным в Хабаровском крае, более 30 из которых находятся в краевой столице. Отметим, что за весь прошлый год в регионе было произведено 2,6 тысячи тонн мороженого, а с начала этого года уже выпущено более 1 тысячи тонн этого лакомства. Кроме того, в 2026 году в Хабаровском крае уже выпущено 12,4 тысячи тонн безалкогольных напитков, включая квас, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Добавим, что в проекте «Сделано в Хабаровском крае» участвуют 169 компаний, из которых 71 предприятие занимается производством продуктов питания. Все они могут воспользоваться различными льготами и помощью в продвижении их продукции на рынке, в том числе с помощью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».